?The Mean Beats? leverer traditionel pigtrådsmusik fra 1960?erne.

Pigtrådsmusik ved logen

Her afvikler forpagterparret Birgitte og Finn Bendixen den sidste af sommerens fire arrangementer med levende musik og tilhørende servering.

Denne gang spiller gruppen 'The Mean Beats', som er et originalt band fra den tid, da 'pigtråd' og rock slog igennem.