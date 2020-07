Når dygtige foldboldpiger trænerde ynger piger er det med til at motivere pigerne til at prøve noget nyt på banen.

Pigerne tæmmer bolden bedst uden drenge

Bolden ruller over det korte grønne græs, og et udtal af pigeben og -fødder jagter bolden for at få styr på den. Det er Roskilde Pigefodbold, som har gang i den årlige foldboldcamp, hvor der kun er piger med og kun et par mænd som trænere.