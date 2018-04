Tidligere byrådsmedlem Peter Madsen er valgt som ny formand for Venstre i hele Roskilde kommune. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Peter Madsen ny V-formand i Roskilde: Med det lange liberale lys på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter Madsen ny V-formand i Roskilde: Med det lange liberale lys på

Roskilde Avis - 07. april 2018 kl. 01:00 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi må sætte det lange liberale lys på og se, hvor vi skal hen, fremfor at drukne i sagsbehandling af konkrete sager.

Sådan formulerer Peter Madsen, der netop er valgt til ny formand for Venstre i hele Roskilde kommune, en af sine hovedopgaver.

Ved generalforsamlingen i Venstres kommuneforening i Roskilde 20. marts blev han valgt til formand efter Flemming Friis-Larsen, der flittigt har passet denne post i en række år.

Mens partiet er opdelt i tre vælgerforeninger svarende til de tidligere kommuner i Roskilde, Gundsø og Ramsø, tager Venstres Kommuneforening sig af opstilling til kommunevalget, vælger delegerede til landsmødet og er også repræsenteret i partiets hovedbestyrelse.

Den nu 60-årige Peter Madsen blev ikke genvalgt ved valget i november 2017 til Roskilde Byråd, hvor han har været medlem gennem 16 år i fire valgperioer.

Men i stedet for at blive sur og sætte sig hen i et hjørne, har han altså sagt Ja til denne nye opgave. Den betyder amtidig, at han ikke selv kan opstille som kandidat til byrådet, fordi han som formand skal være neutral i forhold til alle partiets kandidater ved et kommende valg.

Vil udrette noget

Samtidig er Peter Madsen iøvrigt også blevet formand i Roskilde Tennisklub, og han er i det hele taget indstillet på at yde en indsats for sin hjemby.

- Min opgave bliver i høj grad at få ideerne fra partiets medlemmer i organisationen til også at blive en hjælp for medlemmerne i byrådet, så vores gruppe der kan bygge videre på det grundlag.

- Vi skal også kunne se lidt længere, end de punkter, der kommer helt af sig selv. På den måde kan vi bedre være med til at præge den politiske dagsorden i Roskilde, mener Peter Madsen.

Mens han selv sad i byrådet, var han en af de skrappeste i partiet til at rejser konkrete sager med principiel betydninge for borgerne. F.eks. om beboerne i gamle bygninger skulle tvinges til at bruge trævinduer - fremfor de mere holdbare af alutræ - selv om ingen mors sjæl kan se forskel.

Samtidig var han god til at holde sig på afstand af de polemiske skænderier, når de ikke førte til noget, og ikke havde nogen betydning for folk i Roskilde.

- Vi må bl.a. fokusere på det, som kan vise, hvad Venstre står for, mener Peter Madsen.

Relevant i Roskilde

En række Venstre-borgmestre i Hovedstadsområdet har netop kritiseret partiets ledelse for at glemme de store byer i den østlige del af landet - til fordel for især Jylland.

Peter Madsen genkender samme problem for partiet her i kommunen:

- Derfor skal vi udvikle en politik, der er relevant for mennesker i Roskilde, så de også kan se, at vi vil udrette noget for dem, forklarer han.