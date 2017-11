Byrådsmedlem Peter Madsen (V) runder de 60 år den 29. november. (Arkivfoto: Erling J.)

Peter Madsen (V) fylder 60: Optaget af det enkelte menneskes ret

Roskilde Avis - 21. november 2017 kl. 00:28 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert eneste menneske har sin ret og skal behandles ordentligt i systemet.

Den opfattelse fik i sin tid byrådsmedlem Peter Madsen til at melde sig ind hos Venstres Ungdom, og det prioriterer han fortsat i sit politiske arbejde, når han nu den 29. november runder de 60 år.

Mens denne udgave af Roskilde Avis sendes i trykken, er de personlige stemmer ved valget til Roskilde Byråd ved at blive talt op, og Peter Madsen ved endnu ikke, om han er genvalgt og får mulighed for at fortsætte sit politiske arbejde.

For Peter Madsen var det ikke nogen tilfældighed, at han blev aktiv i VU og siden Venstre.

- Hjemme var mine forældre engagerede i samfundes-forhold, og vi diskuterede meget politik. De kom begge fra landbo-familier og var vokset op med Venstre.

- Som unge læste jeg meget om de forskellige ideologier og fandt liberalismen mest fornuftig.

- Økonomisk producerer denne model mest velstand i samfundet, og individets frihed er meget vigtig sammen med det personlige ansvar.

Med Bjørn Dahl

Allerede som ung havde Peter Madsen været VU-medlem sammen med Bjørn Dahl, der var nøjagtig et år yngre end ham.

- Jeg mindes stadig Roskildes tidligee borgmester som et meget venligt og ordentligt menneske, som det var en fornøjelse at arbejde sammen med, fortæller Peter Madsen.

De to havde et fint forhold, men det var nu Ole Røtzler Møller, der fik Madsen til at stille op til valget i 2001, hvor han første gang blev valgt til Roskilde Byråd, da kommunen for eneste gang siden 1978 ikke fik 'rødt flertal'.

God til at se sagerne

For en nyhedsredaktion på avisen er det en fonøjelse at arbejde sammen med kilder som Peter Madsen, når det gælder om at finde spændende historier.

Han har en veludviklet sans for at finde sager, hvor enkeltpersoner eller svage grupper er oppe mod systemet.

F.eks. da en andelsboligforening på Hestetorvet ikke måtte få gammeldags vinduer i moderne materialer, men skulle tvinges til at bruge langt dyrere træ.

Eller da beboerne på den ene side af en vej i Vindinge gerne måtte bygge carporte, mens det var forbud for den anden side.

- Som politiker er noget af det mest spændende at møde borgerne. Vi skal have overblik over kommunens samlede økonomi, men vi skal også sørge for, at den enkelte borger bliver retfærdigt behandlet.

Administration og folkevalgte politikere

- På den måde kan vi gøre en vigtig forskel, siger Peter Madsen.

- Forvaltningen tager kun så meget magt, som politikerne giver dem. Roskildes hidtidige regeringsparti Socialdemokratiet har ikke rigtig formået at sætte grænser, men læner sig alt for meget op af administrationen.

- Derfor vil de have godt af en periode i opposition, hvor de selv skal lave mere af det politiske arbejde uden hjælp fra embedsmænd, mener Peter Madsen.

Når han nu ser tilbage på sin politiske karriere siden 2001, konkluderer han:

- Jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Politik er jo det muliges kunst.

Basket og Italien

Som ung var Peter Madsen en dygtig basketball-spiller på Roskildes bedste hold.

- Jeg havde ikke så meget teknik, men klarede mig mest på fight og blik for spillet, siger han selv.

Bagefter havde han succes som træner for Roskildes damer i landets bedste række og herrerne i den næstbedste. Han vandt også et DM med ynglinge-holdet.

- I fritiden dyrker han fortsat tennis, og sammen med hustruen rejser han flere gange om året til Italien, hvor de har en delelejlighed ved Como-søen.

Italiensk har han dog ikke fået lært endnu, men det kan komme, når der bliver bedre tid en gang.

Foreløbig har han fuld fart på med fuldtidsjob - og politik, håber han.

Reception onsdag den 29. november, klokken 15-17 i Roskilde Hallens restaurant.

Blå bog

Navn: Peter Madsen.

Opvokset i Roskilde, hvor faderen var direktør i den lokale afdeling af Andelsbanken, og moderen gik hjemme.

Gik på Gråbrødre Skole og blev derefter samfundssproglig student fra Katedralskolen.

Læste til cand. scient pol. først i Aarhus og siden i København

Var samtidig topspiller og senere træner i den lokale basketballklub.

Ansat i statsadministrationen og er nu chefkonsulent i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor han arbejder med bredbånd og mobildækning.

Bor i Himmelev sammen med hustruen Karen Marie.

Meldte sig ind i Venstres Ungdom som 15-årig.

2001 valgt til Roskilde Byråd og blev gruppeformand, mens Bjørn Dahl var borgmester.

Har senere især arbejdet med teknik- og miljøområdet.