Peter Hjørne er død

Senere specialisrede han sig i strafferet og åbnede sin egen praksis i København. Her blev kendt som forsvarer for mange kontroversielle klienter, bl.a. mordere, pædofile og narkohandlere. Således var han advokat for medlemmer af rockerklubberne Hells Angels og Bandidos.

I 2006 blev han i Østre Landsret idømt 60 dages ubetinget fængsel og frakendt sin bestalling som advokat i to år for bl.a. at have videregivet fortrolige oplysninger fra et grundlovsforhør.