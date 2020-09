Perrontisser stak af

Kort før klokken 13 fik politiet et opkald fra en person på Roskilde Station, som anmeldte en truende mand. Kort inden havde manden stået og tisset på perronen. Det var der flere rejsende, der havde bemærket og sagt til manden at han skulle finde et toilet, og det var åbenbart den besked der udløste den truende adfærd.

Da et par politifolk kom til stedet stak manden af, mens han hev en iøjnefaldende trøje af. Det hjalp ham dog ikke til at gøre sig usynlig. Manden blev dog løbet op ved Algade. Politifolkene gav manden, der formodentlig var spirituspåvirket, en ordentlig røffel og bad han om at tage hjem til Borup for at dampe af.