Per Willaume kan nu fejre 50 år med sin tegnestue. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Per Willaume fejrer usædvanligt jubilæum: 50 år med tegnestue

Roskilde Avis - 29. november 2017 kl. 00:23 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Per Willaume Andersen fredag den 1. december kan fejre et usædvanligt jubilæum på 50 år med sin tegnestue i Bondetinget 18, er det et stykke levende Roskilde-historie, som runder en mærkedag.

Per er født og opvokset i Roskilde, hvor han fik realeksamen fra den daværende Katedralskole ved Domkirkepladsen.

Derefter kom han i lære som murer hos mester Schledermann, som holdt til i en karakteristisk bygning i Allehelgensgade 18. Dengang blev lærlinge i den første periode sat til at polere murermesterens Buick, men Per fik nu lært betydeligt mere end det. I hvert fald blev han uddannet teknikum-ingeniør i 1958 og arbejdede i de følgende år bl.a. i Københavns kommune.

I 1967 oprettede han så sammen med flere partnere egen tegnestue, som han overtog alene i 1980 og flyttede den til det nuværende domicil i den fine murstensbygning i Bondetinget 18.

I Roskilde har Per Willaume bl.a. været ingeniør på Hotel Prindsen og lavet mange energiopgaver for det lokale boligselskab.

En af hans største opgaver var at tegne et hus, der på meget begrænset plads skulle rumme den store trykpresse hos Dagbladet på Søgade i Ringsted - hvor denne weekend-udgaven af Roskilde Avis i øvrigt bliver trykt.

Glad for mad

Per Willaume har gennem årene også været en ivrig deltager i Roskildes foreningsliv. Tidligere var han f.eks. et aktivt medlem af Roskilde Tennisklub.

Gennem 15 år var han formand i Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening, som bl.a. driver Restaurant 'Håndværkeren' i Hersegade og har en række eftertragtede pensionistboliger på hjørnet af Jernbanegade og Kornerups Vænge.

Per Willaume er æresmedlem hos De Konservative i Roskilde. Selv om mange på et tidspunkt nærmest havde 'dødsdømt' partiet, kan han sammen med andre i dag glæde sig over, at det på ny er i fremgang, fordi de trofaste medlemmer aldrig gav op.

Den gamle ingeniør er også glad for 'bordets glæder' og har god forstand på både mad og drikke. I en række år drev hans søn Michael restaurant Markedet i Hersegade, som på det tidspunkt var byens bedste spisested.

Hvis det en aften så lidt 'tyndt ud' med gæster, ringede Michael efter sin far, der så mødte op og spiste med. Så skulle han bare betale drikkepenge til tjeneren.

- Det var en rigtig god ordning, hvor jeg lærte meget om velsmagende retter - og ikke mindst vine, husker Per Willaume.

- I dag har Roskilde jo fået mange gode spisesteder. Selv foretrækker jeg at gå hen i Restaurant Mumm i Karen Olsdatterstræde. Så kan jeg også let finde hjem til Bondetinget, forklarer Per Willaume.

Reception fredag den 1. december, klokken 14 på tegnestuen i Bondetinget 18.