Pensionisten Hans-Chr Eisen: Dejligt at glæde andre

Roskilde Avis - 17. marts 2018 kl. 02:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For mig er det dejligt at kunne glæde nogle mennesker ved at lave et måltid mad, som de kan samles om, mens de får talt med andre.

Sådan forklarer Hans-Chr. Eisen, der netop har rundet de 75 år. Han er formand i Café Smil, der en gang om ugen serverer et måltid mad i Ringparkens Beboerhus.

Initiativet har nu kørt gennem fire år og er blevet så store n succes, at der også er oprettet en gruppe i Trekroner og forberedes en café i Margrethehøj-kvarteret i den vestlige del af Roskilde.

Fødevarer til overs

Udgangspunktet er den såkaldte 'Fødevarebank', der leverer mad tæt på udløbsdatoen fra grossist-firmaer.

Hos Café Smil i Ringparken er der fire grupper af frivillige med seks deltagere i hver: En leder, en kok og fire hjælpere.

- Normalt går man frem efter en indkøbsliste, når man skal lave mad. Men her er det nærmest omvendt, idet vi tager hvad der bliver leveret og så laver et måltid ud fra det, forklarer Hans-Chr. Eisen.

De har så hver en arbejdsdag om måneden, hvor de står for maden til de fremmødte, der skal betale 35 kroner for et ordentligt måltid.

Pengene går til at supplere de gratis madvarer med manglende ingredienser og betale for rengøringen i beboerhusene, som boligselskabet stiller gratis til rådighed.

- I virkeligheden handler det måske ikke så meget om et billigt måltid, men mere om at komme ud til noget og tale sammen. De fleste deltagere her er jo enlige, fortæller Hans-Chr. Eisen.

- Jeg er med, fordi jeg godt kan lide at lave mad til andre og have det sjovt, fordi man altid kan lære noget af dem.

30 år på gymnasiet

Hans-Chr. Eisen underviste i Historie, Oldtidskundskab og Filmvidenskab gennem mere end 30 år på gymnasiet ved Domkirkepladsen, der i folkemunde stadig hedder 'amtet'.

Samtidig var han meget aktiv på flere tillidsposter i Socialdemokratiet, i AOF og i andre organisationer, så han er vant til frivilligt arbejde.

Tidligt var han samtidig med til at skabe det store rekreative område Hedeland, i de gamle grusgrave øst for Roskilde.

- Dengang tog vi ud efter arbejdet og var med til at jævne grusbunkerne ud, så der kunne blive golfbane, ridestier og meget andet.

- I dag er jeg glad for at se alt det, som er kommet ud af det med skibakke, opera, veterantog osv.

Eisen har heller ikke helt forladt sit gamle fag som historielærer.

I foreningen 'Kulturkilden', som han var med til at starte, skal han således holde hele to foredrag om Romerrigets opgang, storhed og opløsning.