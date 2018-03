Pauseværk med Pusterum

PauseVærket, der består af tre studerende fra Leisure Management på Professionshøjskolen Absalon, vil ombygge førstesalen på INSP! til et afslappende Pusterum.

Ved at skabe de fysiske rammer, håber de på, at folk husker deres pauser i hverdagen, så der kommer en kontrast til dagligdagens stress og jag.

Udover at sætte fokus på selve pausen, ønsker de at give deltagerne nyt perspektiv og værktøjer. Derfor har de oplægsholdere, som deler ud af deres historier og viden.

De prøver blandt andet kræfter med mini-sovekoncert, en pausefilm, billig mad og musik.

Eventen foregår tirsdag 13. marts kl. 16 til 21 på INSP! Køgevej 4-6, 4000 Roskilde.

Der er gratis indgang, og man kan booke billet her: https://billetto.dk/e/pusterummet-en-pause-fra-din-hverdag-billetter-257400