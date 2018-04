Kræft-patienter på sygehuset i Roskilde kan ikke længere være sikre på, hvornår de bliver indkaldt til den næste behandling. (Arkivfoto: Erling J.)

Patient i Roskilde: Sundhedsplatformen rammer kræftsyge

Roskilde Avis - 13. april 2018 kl. 00:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsplatformen, som er det nye it-system på sygehusene både i Region Sjælland og Hovedstaden, rammer nu de kræftsyge, der får udsat deres behandlinger på sygehuset i Roskilde.

Jørgen Jensen fra Roskilde har gået til behandling på det lokale hospital i flere år, fordi han har fået kræft i tarme og lever, og indtil for nylig forløb det rigtig godt.

- Men nu er alting blevet mere besværligt, og når vi patienter får kemo-behandling, kan vi ikke længere få at vide, hvornår vi skal møde til næste behandling. Personalet er overanstrengt og kan ikke følge med, så der er ikke overblik over de ledige tider i fremtiden, forklarer han.

- I stedet må de ansatte nu ringe til os og fortælle, hvornår vi kan komme næste gang. Men ofte går der lang tid, før vi hører noget.

- Normalt har jeg fået behandling hver 14. dag, men det kan jeg nu ikke længere være sikker på. Her før påske kom jeg med meget kort varsel til behandling en lørdag, hvilket var flere dage senere, end jeg normalt skulle være kommet.

Mangler ansatte

Jørgen Jensen mener, det er en kraftig forringelse af kræft-patienternes situation:

- Jeg ved ikke, om det er farligt at få udsat behandlingen et par dage. Men når man er i en sårbar situation, er det afgørende at kunne planlægge sin tid, fordi man er mærket i flere dage efter kemoen.

- Derfor er det ekstra vigtigt at kunne overskue, hvornår man har tid til forskellige aktiviteter, der er med til at holde en i gang. Ellers kommer det hele jo til at handle om sygdommen, hvis man hele tiden skal vente på at blive indkaldt.

Jørgen Jensen understreger, at han ikke har noget at klage over i forhold til personalet på Roskilde Sygehus.

- De er søde og gør alt, hvad de kan. Men der har været 'ansættelses-stop', så de nu mangler folk, og selv om det nu er ophævet igen, kan de jo ikke med én gang få nye ansatte.

- Ansvaret må placeres i toppen af sygehusets ledelse og sundhedssystemet i regionen, mener Jørgen Jensen.