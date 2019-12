Se billedserie Paul Kofoed Christiansen med deltagerne i pilgrimsrejsen i en stille stund i en olivenlund.

Pastoren pudser vandrestøvlerne: Tidlig sommer i Assisi med Paul Kofoed Christiansen

Roskilde Avis - 01. december 2019 kl. 14:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når kalenderen viser juni er det forsommer i Italien, så kan man finde tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke Paul Kofoed Christiansen forsynet med et par solide vandresko i Assisi og omegn.

Han er ikke alene om fornøjelsen, da han igen inviterer folk med på en pilgrimsrejse til den italienske region Umbrien. Turen finder sted i perioden fra 6. juni til 12. juni.

- Rejsen skal ses som en 'time out' fra hverdagens stress og jag, siger Paul Kofoed Christiansen.

- Samtidig får man en indføring i Frans af Assisi's liv og tanker og tid til stilhed og reflektioner på et Birgittakloster.

Sove i nonnekloster Rejsen rummer mere, da der også bliver mulighed for at se nogle af Italiens største kunstværker og det umbriske landskab og dets natur.

Turen er tilrettelagt så deltagerne får fast bopæl i et nonnekloster i udkanten af Assisi, hvorfra der er udsigt over byens mange tårne, kirker og klostre og ned over den frugtbare Spoletodal i det fjerne. Byen er kendt som fødeby for Frans af Assisi, der levede i middelalderen (1182-1226) og var grundlægger af den verdensomspændende franciskanske orden.

Hele byen bærer præg af kirkeligt og spirituelt liv i forening med et folkeligt kulturliv, hvor bordets glæder, kunst, sang og musik spiller en væsentlig rolle. Hele Assisi er, ligesom Roskilde Domkirke, med på Unescos liste over verdens umistelige kulturarv, fordi den på helt ekstraordinær vis udgør en helhed af arkitektur og historie.

Pladsen foran kirken i Assisi



Ro, mad og udflugter Under opholdet i Assisi vil deltagerne få lejlighed til at besøge nogle af de væsentlige og meget velbevarede steder i Umbrien, hvor Frans udfoldede sig i middelalderen. Rejsen vil også byde på refleksioner, vandringer i det kuperede og bjergrige terræn og udflugter med egen bus i den umbriske natur. Der bliver også et besøg på en vingård, hvor der bliver lejlighed til at smage på vine produceret af den lokale Sacrantino drue indført i middelalderen af fanciskanske munke.

Først og fremmest vil der være mulighed for at nyde roen og freden i den skønne by og i klosteret med den paradisiske klosterhave, hvor aftenerne ofte frister til at nyde et godt glas umbrisk vin og et hyggeligt samvær med de øvrige deltagere.

Syv dage Generelt gælder det for turen, at man skal være i en fysisk form, så man kan bevæge sig rundt til fods. Men hvis det kniber, er det muligt mod en beskeden egenbetaling at finde alternative transportløsninger for deltagere, der ikke kan klare alle de fysiske udfordringer.

Rejsens pris er 8.800 kroner for syv hele dage. Det indbefatter fly til og fra Italien, ophold på et nonnekloster på delt dobbeltværelse med halvpension og udflugter. Kofoed leder og viser rundt i samarbejde med den franciskanske og danske munk Broder Theodor.

Udrejse med SAS til Rom. På hjemrejsen flyver vi fra Bologna.

Der er et begrænset antal pladser, der er tilmelding efter 'først-til-mølle-princippet'.

For nærmere oplysninger og et udførligt program kan Paul Kofoed Christiansen kontaktes på telefon 21 20 19 85 eller via mail på pkc.roskilde@gmail.com.