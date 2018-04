Pas på havemøblerne: Tyve stak af med bord

Udendørs sæsonen er i gang, og det får åbenbart tyve til at gå efter havemøblerne. I hvert fald forsøgte to tyve at stikke af med et havebord i Strandgade klokken 4.25 natten til torsdag.

Et vidne så de to tyve og kontaktede politiet, der fik fat i den ene gerningsmand. Det viste sig at være en 32-årig mand fra Roskilde. Han blev sigtet for forsøg på tyveri og løsladt i løbet af formiddagen. Den anden mand stak af, men politiet forsøger at finde frem til, hvem han er.