Pas nu på de fine gamle bygninger!

Roskilde Avis - 24. marts 2018 kl. 00:20 Af Bent Oslev / Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle år siden gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen en omfattende fredningsgennemgang af alle landets fredede bygninger og anlæg. Hensigten var at få fjernet alle de bygninger fra fredningslisten, som i tidens løb var blevet uinteressante som kulturarv i den højeste klasse. Det kunne for eksempel skyldes omfattende moderniseringer , brand eller bevidste nedrivninger.

I Roskilde kommune blev det foreslået, at en række fredede bygninger skulle have deres fredning ophævet med henvisning til, at de alle havde gennemgået så voldsomme moderniseringer, at fredningsværdierne var gået tabt.

Det drejer sig om Domkirkestræde 8, Skolegade 11 (Wilhelm Topps Minde), Sankt Hans Gade 11 (Rughavegård) samt Københavnsvej 66 (Roskilde Hvile).

Fordele og ulemper

Selvfølgelig er det forbundet med en lille smule besvær at eje en fredet bygning, men der er bestemt også fordele. Man er underlagt kontrol fra Slots- og Kulturstyrelsen på alle ombygninger og renoveringer, som skal udføres efter styrelsens anvisninger. Dette bliver ofte opfattet som fordyrende og i hvert fald som en indskrænkning af ens eget råderum.

Til gengæld kan man glæde sig over at man i dagligdagen er omgivet af national kulturarv, at man er sikret den bedste faglige rådgivning ved de renoveringer. Man kan desuden glæde sig over mange økonomiske støttemuligheder fra fonde mv. Og ikke mindst kan man glæde sig over, at slippe for ejendomsskat, år efter år.

Offentligt eje eller privat eje

Der er stor forskel på at være en offentlig ejer af en fredet ejendom eller at være en privat person eller et privat firma der ejer en fredet ejendom.

For private gælder det om at nyde de omgivelser, som kun er få forundt - og så i øvrigt gøre maksimalt brug af de økonomiske støttemuligheder, som en fredning medfører. Alt i alt skulle det være muligt at få økonomien til at være lukrativ.

Omvendt, hvis man besat af trang til at ombygge, og ustandseligt vil modernisere efter tidens nyeste idealer, så skal man naturligvis holde sig langt væk fra fredede bygninger. Det vil kun give evige og dybe konflikter med fredningsmyndighederne.

Affredningen af Rughavegård, Sankt Hans Gade 11, kunne være undgået, hvis ejerne havde haft et tættere parløb med fredningsmyndighederne - ærgerligt.

Anderledes er det for offentlige eller halvoffentlige ejere af fredede ejendomme. Her er det hverken de økonomiske forhold eller stoltheden over at eje noget unikt, der tæller særligt højt. Her drejer det sig om retten til at frit at kunne disponere over bygningernes anvendelse og funktion.

Efter en menneskealder i det offentliges tjeneste ved jeg, med hvilken kraft omfattende ombygninger bliver gennemført som følge af nye anvendelser af bygningerne. Fredet eller ikke fredet - presset fra organisationsændringer er enormt. Chefkontorer nedlægges eller oprettes, kontorer bliver til kantine osv. osv. Der er en uendelig strøm af ombygningsprojekter, som helst skal gennemføres efter de mest moderne principper.

I denne situation er en fredet bygning kun en klods om benene.

Roskilde Hvile på Københavnsvej 66 blev affredet på grund af alt for kraftige ombygninger, gennemført for at skaffe moderne boliger til unge mennesker.

Ærgerligt, at foreningen der ejer Roskilde Hvile, ikke samarbejdede tæt nok med fredningsmyndighederne under renoveringerne - især da ejerne har udtrykt et klart ønske om at bevare fredningen.

Domkirkestræde 8 og Skolegade 11 er begge ejet af Domsognets Menighedsråd.

Ærgerligt at fredningsmyndighederne gennem affredningen handlede ud fra holdningen, "så kan de lære det". Slots- og Kulturstyrelsen burde have fastholdt fredningen og krævet en tilbageføring af bygningerne til fredningsniveau. Mest af alt burde fredningen dog være fastholdt for at sikre den mest dyrebare kulturarv, vi har her i byen, eller for den sags skyld i hele landet, Domkirken og dens nære omgivelser.

