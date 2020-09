Partiernes indlæg om budgettet: Ordførernes taler i byrådet

Gitte Kronbak (S): For Socialdemokratiet har det allervigtigste været at få genoprettet økonomien i Roskilde kommune i en tid med meget stor usikkerhed. Da alle partiet - undtaget Enhedslisten - blev enige om besparelser for i alt 55 mio. fordelt på alle områder, samtidig med at kommunens kassebeholdning nu opbygges til en solid størrelse i de kommende år, var det et vigtigt skridt i denne retning. Når vi nu får genopbygget kommunens likviditet, skaber det samtidig en økonomisk styrke og dermed politisk råderum til at kunne klare uforudsete problemer og tage nødvendige nye initiativer. Derfor har denne sikring af et mere solidt økonomisk fundament, stået højst på Socialdemokratiets liste over de nødvendige opgaver. Denne prioritering er meget vigtig, ikke mindst i en tid, hvor der ellers er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i samfundet. (Foto: Kenn Thomsen)

