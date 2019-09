Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Parodien fortsætter: Svømmehal bliver endnu dyrere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parodien fortsætter: Svømmehal bliver endnu dyrere

Roskilde Avis - 13. september 2019 kl. 12:47 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Svømmehallens økonomi er ved at skride endnu engang, fortæller Jette Tjørnelund (V).

Hun er alvorligt bekymret, fordi svømmehallen skal op på et lukket punkt på økonomiudvalgets kommende møde på onsdag.

- Jeg frygter, at økonomien går i den forkerte retning, siger Jette Tjørnelund. Hun forklarer, at årsagen til hendes frygt er, at forvaltningen for kort tid siden har advaret politikerne om, at de kunne regne med, at der snart ville komme en ekstra regning for svømmehallen, og det er sandsynligvis den, der er landet i udvalget nu.

Indtil videre er svømmehallen blevet 15 millioner kroner dyrere end beregnet. Hvor stor den nye regning bliver, kommer sandsynligvis frem til offentligheden på onsdag.

Man kan dog sagtens gå ud fra, at regningen bliver endnu større, da svømmehallen er voldsomt forsinket.

I første omgang var den nemlig planlagt til at åbne i starten af i år. I dag regner formand i Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen (S) med, at han kan trække i badebukserne og tage en runde i det nye Roskildebad i juni 2020.

Dyrt for skatteborgerne

Forsinkelserne går sandsynligvis hen og bliver dyre for skatteborgerne i Roskilde. Et flertal af politikere valgte nemlig, at kommunen selv skulle stå for at styre projekt svømmehal (være total entreprenør) for at det hele skulle blive billigere. Dette betyder, at kommunen selv skal betale ekstraregningerne, som eksempelvis håndværkerne får, når projektet bliver forsinket.

Denne sandsynlige ekstraregning er der endnu ikke sat beløb på.

Det paradoksale er, at svømmehallen i forvejen var forsinket i flere år, fordi de tilbud, der kom ind under flere runder med udbud, hele tiden var for dyre i forhold til, hvad byrådet havde besluttet at afsætte.

Claus Larsen vil ikke kommentere sagen før efter udvalgsmødet.

Planerne om svømmehallen i Roskilde går tilbage til 2013.

I mens har man i nabokommunen Høje Tåstrup længe kunnet boltre sig i vandet i en ny svømmehal med et bassin på hele 50 meter.

Her begyndte man med planlægningen senere end i Roskilde, og hele byggeriet er for længst færdigt og taget i brug.