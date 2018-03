Parkeringsstrid i Jernbanegade

Kort for klokken 22 onsdag aften blev politiet tilkaldt til Jernbanegade, hvor to bilister var oppe og toppes omkring en p-plads. De to bilister var en 35-årig mand fra Vejen og en 44-årig mand fra Næstved. Diskussionen mellem de to blev på et tidspunkt så ophidset, at den 35-årige slog manden fra Næstved. Da politiet kom til stedet blev de den 35-årige anholdt. Politiet har prøvet at få hoved og hale i sagen, men de to mænd har givet så forskellige beskrivelser af episoden, at man gerne vil høre fra folk, der har overværet skænderiet eller bare noget af det. Man kan tippe politiet på telefon 114.