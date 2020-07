Se billedserie Roskilde Handels formand Torben Stevold fik sin beretning godkendt uden kommentarer, da foreningen holdt generalforsamling. Foto: Jan Partoft

Parkering, jul og citymanager hos Roskilde Handel

Roskilde Avis - 05. juli 2020 kl. 00:10 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Temperaturen udenfor sneg sig op i den øvre halvdel af 20'erne, da Roskilde Handel holdt den udskudte generalforsamling. Alligevel var et af lyspunkterne i formandens beretning fra den kolde årstid.

- Julebelysningen er reddet fremover, sagde formand Torben Stevold fra Danske Bank.

- Jeg troede faktisk, at det ville ende med en mørk jul, og var klar til at tage en mørk jul.

- Ved fælles hjælp og tovtrækkeri lykkedes det sammen med Roskilde Avis at få sat det på dagsordenen.

- Julebelysningen er ikke kun Roskilde Handels, det er hele Roskildes julebelysning.

Roskilde kommune står for fremtiden for julebelysningen. Men formanden gjorde de cirka 30 fremmødte medlemmer opmærksomme på at det til gengæld var Roskilde Handels opgave at fylde juletiden med aktiviteter som juletog, juletræstænding og andre af årstidens aktiviteter.

Plus og minus parkering

Mulighederne for at handlens kunder kan parkere i bymidten var også oppe og vende. Den nye delvise betalingsparkering blev budt velkommen.

-P-analysen viste at det ikke er et problem at finde en plads, derfor anbefalede Roskilde Handel, at man indførte muligheden for at betale for mere end to timers parkering, sagde Torben Stevold.

Til gengæld var formanden ikke glad for at der blev sløjfet p-pladser.

- Men grundlaget for parkeringsstrategien bliver udfordret, når man vedtager at nedlægge 80 bynære p-pladser 14 dage efter man har vedtaget forbedringen, sagde han.

- Derfor kommer vi til at kæmpe for antallet af p-pladser i Roskilde. Jeg kan forstå at politikerne taler om nye p-huse i Roskilde. Det lyder interessant, og det vil vi holde byrådet op på.

Ønskeliste

Handlen og formanden har også et stort ønske om at Roskilde får en citymanager. Det ønske kom formanden ind på i forbindelse med at borgmester Tomas Breddam fremhævede Roskildes Handelsliv, som en vigtig faktor for byen, og at det skal der passes på, da han overtog borgmesterposten.

- En stor tak for den støtte og anerkendelse. Skulle jeg blive spurgt til, hvad jeg kunne tænke mig, så ville svaret være: En citymanager, der har styr på, hvad der sker i byen, sagde Torben Stevold.

- Det ville også være godt med støtte til at tematisere hele året gang i bymidten og ikke kun julen, men alle fire kvartaler.

Roskilde Handel har 170 medlemmer, hvad der svarer til cirka to tredjedele af butikkerne i bymidten.