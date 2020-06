Se billedserie Gartnerelev Michella Mathiesen fra Roskilde Tekniske Skole trækker her afsted med en af de fem små mobile haver.

Pallehaver på Musicon

Roskilde Avis - 14. juni 2020

Elever på Roskilde Tekniske Skoles gartneruddannelse har produceret fem mobile haver og installeret dem på Musicon

- Det har været et super sjovt projekt at være med til, siger Michella Mathiesen, gartnerelev på Roskilde Tekniske Skole.

Med et resolut greb skubber hun palleløfteren ind under en af pallehaverne, løfter den og trækker den ud til lastbilen, der skal transportere de fem haver fra Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde på Køgevej til Musicon. Ved lastbilen venter et hold klassekammerater, som hjælper med at få pallehaven på plads.

- Helt fra det tidlige forår har vi gået og passet og plejet de her planter, som står i pallehaverne, siger Michella Mathiesen.

- Nu glæder jeg mig til at se dem på Musicon, hvor de sommeren igennem vil stå og pryde og sprede glæde for de mennesker, der er på området, og det er fedt at tænke på

Dufte, farver og glæde

På Musicon er de meget glade for haverne. De kommer til at have stor betydning for området.

- Vi arbejder rigtig meget med at gøre byrummene grønne og indbydende for de mange mennesker, der bor og opholder sig på Musicon, siger Sandra Schumann, projektmedarbejder i Musicon-sekretariatet.

- Vi er meget imponerede over, hvor flotte pallehaverne er. Det er så fedt, at vi får leveret planter, som allerede står i fuldt flor, og vi håber det vil være med til at skabe nogle hyggelige rammer for de mange mennesker i bydelen.

Det gode samarbejde

Både Musicon-sekretariatet og mange af de andre aktører på Musicon-bydelen sætter stor pris på samarbejdet med Roskilde Tekniske Skole og eleverne. Tidligere på året var et hold elektrikerelever fx med til at give input og ideer til, hvordan skatehallen Hal 12 kunne blive mere bæredygtig og omkostningseffektiv i drift.

- Disse haver er et rigtig godt eksempel på det samarbejde, vi har og gerne vil have med Roskilde Tekniske Skole, siger Sandra Schumann.

- Vi inviterer eleverne ind til forskellige aktiviteter, og de kommer med gode ideer, liv og energi. Samtidig kan Musicon bruges til cases i forskellige undervisningssammenhænge.

Undervisning i virkeligheden

Netop den praksisnære undervisning er meget motiverende for eleverne:

- Når jeg i undervisningen kan give sådanne konkrete projekter til eleverne, hvor der står en kunde og forventer en leverance af høj kvalitet, så er de bare ekstra meget på, fortæller Mette Lunow, underviser på Roskilde Tekniske Skole.

- Det betyder meget for dem, at produktet skal stå i et byrum, hvor mange tusinde mennesker kommer til at se og bruge dem. Eleverne stepper lige op i et ekstra gear i undervisningen, og det kan jeg tydeligt mærke.

Pallehaverne er placeret ved sekretariatshuset. Eleverne har designet pallehaverne, så de er flotte at se på og nemme at flytte. Når og hvis haverne skal bruges et andet sted på området, kan de hurtigt flyttes og sættes på en ny måde.