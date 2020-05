Se billedserie Preben Rasmussen fra Farvehuset har nydt godt af, at mange har haft ekstra meget tid til husprojekterne.

Pæn optur i nedgangstider

Mange har haft ekstra travlt under nedlukningen, fordi vi har mere tid i hjemmet

Roskilde Avis - 15. maj 2020 kl. 06:32 Af Tomas Skov Foto: Tomas Skov og Kim Rasmussen

- Man kan næsten ikke tillade sig at sige det, men det er gået over al forventning. Vi kan dog godt leve med, at det hele bliver normalt igen, siger Preben Rasmussen fra Farvehuset.

Coronakrisen har skruet kraftigt ned for aktiviteten i samfundet de sidste par måneder. Spørg bare hos restauranter, caféer, værtshuse og butikker i storcentre.

Tid til hjemmeprojekter Imidlertid har den megen ekstra tid hjemme medført, at visse brancher har haft overordentlig meget vind i sejlene under den ellers slumrende undtagelsestilstand, der har hersket siden 13. marts.

Dette gælder fx netop i Farvehuset på Helligkorsvej, hvor Preben Rasmussen og personalet har oplevet en større omsætning end normalt.

- Vi fornemmer, at folk sætter ting i gang derhjemme. Man har ikke kunnet bruge pengene til så meget, og så får huset eller lejligheden en tur, siger han.

Livet i skyggen Samtidig har stort set hele coronakrisen været ledsaget af et solbeskinnet forårsvejr, og det har givet travlhed hos GardinExperten på Tofthøjvej i Viby.

- Normalt har vi pænt travlt i foråret, men volumenknappen er lige skruet lidt mere op. Når først så mange er hjemme hele tiden, så tager man fat i todo-listen og sætter nogle flueben. Mange skal bruge solafskærmning i stuen, så de kan se deres skærme, når de arbejder; og samtidig har mange indset, at de ikke skal ud at rejse i sommerferien, så de køber nye markiser til terrassen, fortæller indehaver Heino Bahne.

Nyt til hjemmet De mange projekter i hus og lejlighed har også i nogen grad smittet af på Design Center Roskilde i Ringstedgade, der efter kun at have haft åbne døre få timer dagligt, nu atter skruer op til normale åbningstider.

- I forhold til, hvad vi frygtede, så har det faktisk været ok. Og dem der har været her, har som regel købt noget. Jeg tror, at de mange husprojekter også smitter af hos os, siger Jannie Danielsen.

Spaden i jorden Udenfor i de solbadede haver har danskerne været ivrigt i gang med alle forårsprojekterne, og det har ført mange kunder ind i Hobbyland på Navervej, hvor indehaver Steen Christensen og hans medarbejdere har haft rigeligt at se til.

- Vi var nervøse, da det hele lukkede ned, men det er gået rigtigt godt. Folk har haft tid til at komme i haverne, og det har givet mere omsætning end forventet. Samtidig har den været spredt ud over alle ugens dage, hvor det plejer at koncentrere sig i weekenden, siger den travlt beskæftigede indehaver.