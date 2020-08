Padelcenter til Roskilde

Morten Tromholt og Lasse Ellebæk Nielsen har åbnet det nye padelcenter på Københavnsvej i Roskilde.

Roskilde Avis - 17. august 2020 kl. 00:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge roskildensere Morten Tromholt og Lasse Ellebæk Nielsen har åbnet et nyt padelcenter i Roskilde i et tidligere lagerlokale på Københavnsvej 136 B, hvor aktive i alle aldre nu kan dyrke denne nye sport, der betegnes som en af landets hurtigst voksende.

- Vi kan kalde det for en blanding 80 pct. tennis og 20 pct. squash, siger en af initiativtagerne Morten Tromholt.

I padel (tennis) indgår fire spillere, en tennisbold og masser af intensitet, og det kan minde om tennis i et glasbur.

Det hedder padel, og nu er sporten endelig kommet til Roskilde. Roskilde Padelcenter har nu slået dørene op for spillere, der har mod på at prøve kræfter med Danmarks hurtigst voksende sportsgren.

- Vi har ledt efter egnede lokaler de sidste par år, men det er først nu, vi har fundet det helt rette sted. I padel er loftshøjden afgørende, og i det nye center kan vi tilbyde hele 10 meter til loftet, hvilket giver optimale betingelser for både begyndere og øvede.

Erhvervsmægler Tonny Olsen fra Nordicals, der har stået for udlejningen, fortæller, at lokalerne kun var ledige i to uger, før der blevet lavet en aftale med Roskilde Padelcenter.

- Der har været stor rift om lejemålet, og flere lejere er gået forgæves. Det bekræfter, at der er godt gang i leje- og ejendomsmarkedet i Roskilde, siger han.

Starter på to baner

Padel er en ketchersport med pointtælling som i tennis og spilles næsten altid som double. I stedet for ketcher bruger spillerne et særligt bat, som mest af alt ligner et stort bordtennisbat.

Banen er omgivet af glas, hvilket giver et intenst spil med færre spilafbrydelser end i fx tennis.

- Padel er i dansk sammenhæng en ny sport, men i Sverige er de 10 år længere fremme end os. Der er sporten voldsomt populær, og stort set alle kender sporten. I Spanien har de spillet padel i endnu længere tid, og her er sporten den næststørste i landet, kun overgået af fodbold, fortæller de to initiativtagere.

Roskilde Padelcenter skal være åbent året rundt, og deltagerne kan medbringe eget udstyr eller låne bat og bolde gratis i centret.

- Vi glæder os til at byde roskildenserne velkomne til et både sjovt og socialt spil, hvor man hurtigt får sved på panden. Vi starter med at etablere to baner nu, men det er vores ambition at etablere endnu flere, for vi tror på, at der bliver rift om banetiderne, siger Morten Tromholt og Lasse Ellebæk Nielsen.

I dag findes omkring 150 padelbaner i hele landet.