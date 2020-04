Påsketrompet fra Margrethespiret

Efter højmessen på de store helligdage er der også tradition for tårnblæsning fra samme spir, når en gruppe messingblæsere spiller koraler ud over domkirkebyen.

Men påskedag søndag 12. april bliver der alligevel spillet påskesalmer af domkirkens nye hustrompetist Bjarne Kundby Nielsen. Det kommer til at ske både kl. 11, kl. 13 og kl. 15 - og hver blæsning vil vare 10 minutter.

- Vi plejer at have fire blæsere på, men på grund af corona-risikoen kan de ikke stå fire mennesker og blæse sammen i det trange spir, siger domorganist Bine Katrine Bryndorf.

Musik til påsken skal der dog være, og domorganisten står inde for, at Bjarne Kundby Nielsen nu alene stor for tårnblæsningen.