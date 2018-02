Se billedserie Mette BL Thomsen i Himmelsøens vand for at fjerne is, så der kan svømmes. (Privatfoto)

På vej til iskoldt verdensmesterskab

Roskilde Avis - 23. februar 2018 kl. 00:15 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 af de cirka 90 danske deltagere til isvandssvømnings VM er fra Roskilde Da Mette BL Thomsen vendte hjem fra verdensmesterskabet i isvandssvømning i Sibirien i marts 2016, havde hun ud over sine fem medaljer nye mål med hjem for det verdensmesterskab, der finder sted i begyndelsen af marts i Estland.

- Jeg vil promovere sporten i Danmark, og jeg vil prøve at få 100 svømmere med fra Danmark til det næste VM, der svømmes i Estland i marts 2018, fortalte hun til Roskilde Avis efter hjemkomsten fra Sibirien.

- Blandt de 100 deltagere skal mindst 10 af dem svømme den lange distance på 450 meter og mindst de to af dem skal være mænd. Ind til videre er det kun fire kvinder, der har svømmet de 450 meter til et VM.

Mette BL Thomsen har næsten nået målet og er ved at gøre klar til at rejse til Estland. Den sidste træning finder sted på lørdag i Himmelsøen ved Darup.

- Der er næsten 90 danske deltagere tilmeldt, og de 20 af dem kommer fra Roskilde, siger Mette BL Thomsen.

- Målet er ikke helt nået, men de mange deltagere er med til at vise Danmark, som en isvandssvømmer-nation.

- Jeg vil gerne have at det bliver en nationalsport, at være isvandssvømmer og vise det i udlandet.

- Når vi tager af sted skal folk ikke være i tvivl om at vi kommer fra Danmark. Jeg har købt 100 små stofdannebrogsflag og 100 røde huer med dannebrog. Dem skal vi bære under verdensmesterskabet siger hun.

Alle kan være med

For Mette BL Thomsen er det tredje gang at hun deltager i et verdensmesterskab. Denne gang har hun sat sine egne sportslige ambitioner i baggrunden.

- Jeg regner ikke med at komme hjem med medaljer denne gang, siger hun.

- For jeg lægger mere vægt på at være coach for de andre deltagere, og for at få dem til at bryde egne grænser når det gælder indsatsen i vandet.

Rollen som coach har Mette BL Thomsen dyrket siden hun satte sig målet med 100 deltagere til det kommende verdensmesterskab.

- Der er alle muligheder for at isvandssvømning kan blive en nationalsport, siger hun.

- Sporten kan dyrkes af alle, man kan være tyk eller tynd, med og uden uddannelse, ung eller gammel, man skal bare kunne svømme.

- For mig er det enestående, når jeg ser et menneske, der tør gå ned i det kolde vand og overvinde sig til at tage de første svømmetag. Når det er sket, prøver jeg at få dem til at tage nogle flere.

- Bagefter kan man se hvor stolte folk er, når de har brudt nogle af deres egne grænser, siger Mette BL Thomsen.

Sikkerhed i top

Svømning i koldt vand kræver en større sikkerhed ud over de almindelige baderåd.

- Når jeg går i gang med at promovere sporten skal sikkerheden være i orden, siger Mette BL Thomsen.

- Så når man går i vandet skal man for det første aldrig være alene og man skal have en havtaske med.

Sidstnævnte er ikke fisken, men en kombineret taske og flydemiddel.

- Her kan man have sin mobiltelefon i et vandtæt etui, så man kan tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude.

Isvandssvømning foregår altid i badetøj, og som en sikkerhedsforanstaltning skal man have en badehætte på, der sikre at hovedet ikke bliver afkølet for meget. Man skal også have en speciel badekåbe, til før og efter man har været i vandet.

- Sikkerheden er vigtig, det lægger jeg vægt på, siger Mette BL Thomsen.

- Jo flere vi bliver, er der også en sandsynlighed for, at der kommer til at ske en ulykke på et eller andet tidspunkt.

- Så det er vigtigt at have fokus på at forebygge ulykkerne for at undgå dem.

- For eksempel er en orange havtaske meget lettere at se for folkene på land, en svømmerens badhætte, som nogen gange er under vand.

Mette BL Thomsen og de øvrige danske isvandssvømmere er i det iskolde vand i perioden fra 6. til 10. marts. Man kan følge dem via hjemmesiden iceswimmer.com. Her kan man også læse mere om sporten.