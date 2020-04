På skattejagt i foråret

Cachen består typisk af en vejrbestandig, lille beholder, som indeholder en logbog og muligvis forskellige småting. Den dygtige skattejæger skriver i logbogen, og tager eventuelt nogle af tingene og efterlader andre. Men vigtigst af alt logger finderen sit besøg på websitet, så udlæggeren og andre interesserede kan se, man har været der. - Jeg får 15-20 logs om dagen fra folk, der er ude for tiden. Det er 90 procent mere end normalt. Interessen er fuldstændig eksploderet, fortæller Birger Elmedal, der ser mange børnefamilier være ude sammen for at søge skatte.

Skattejægerne finder hans skjulte beholdere både rundt om Himmelsøen og på Skjoldungestien, og eventyrere på ethvert niveau kan være med, for man kan graduere sværhedsgraden fra et til fem i forhold til, hvor godt geocachen er gemt. - Hvis den er gradueret med én stjerne, kan du komme til den fra en kørestol, mens fem stjerner kan kræve klatreudstyr, eller at du sejler ud til en øde ø i fjorden, fortsætter Birger Elmedal.

Kilde: Naturstyrelsen Ifølge geocaching.com ligger der aktuelt 1003 cacher i Roskilde og 798 i LejreUdlægning af en cache på Naturstyrelsens arealer, hvor offentligheden i forvejen har adgang til færdsel, kan ske uden forudgående tilladelseUdlæggeren af cachen skal senest samme dag meddele Naturstyrelsens lokale enhed, hvor cachen er lagt udCachens lokalisering med viderelægges ind på geocaching.com Naturstyrelsen kan straks eller senere reagere og kræve cachen fjernet, såvel i "marken" som på internettet, hvis Naturstyrelsen vurderer, at udlægningen er uhensigtsmæssig. Ligeledes kan styrelsen fysisk fjerne cachen og melde dette straks til geocaching.com Udlægning og eftersøgning af en cache skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de almindelige regler om offentlighedens færdsel på Naturstyrelsens arealerSærligt om fredede fortidsminder kan oplyses, at e n cache af den beskrevne type uden videre kan læggesen fredet gravhøj eller gemmes i en stendysse, men en cache må under ingen omstændigheder gravesi et fredet fortidsmindeKilde: Naturstyrelsen

Skattejagt på mange måder

Skattejagterne findes i alle mulige former, som man kan læse mere om på geocaching.com, herunder de traditionelle cacher indeholdende en logbog; mystiske cacher, hvor man skal løse gåder for at finde frem til beliggenheden; virtuelle cacher, hvor man tager en selfie med et særligt kendetegn i baggrunden, som man så logger på hjemmesiden, samt mange andre muligheder for skattejagt i hele verden. Til at starte med er der dog rigeligt at gå i gang med lige uden for døren.

- Roskilde og Lejre er plastret til med geocacher, så det er bare at gå i gang. Mobiler har typisk en misvisning på fire meter - men det er en del af sporten, for så skal man lede efter cachen, når man har fundet stedet, siger Birger Elmedal.