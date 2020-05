Ledreborgs klatreskov er åbnet igen efter den store nedlukning.

På eventyr i træets top

Roskilde Avis - 08. maj 2020

Fri luft og masser af plads kan man finde oppe i træerne. Det betyder, at Ledreborgs Fly-High Til-Tops, har fået lov til at åbne for besøgende.

- Der er heldigvis god plads i slotsparken, og vi er meget glade for at Rigspolitiet nu har givet os lov til at åbne Fly-High Til-Tops for klatring igen, siger Silvia Munro fra Ledreborg.

Som en del af genåbningen af Danmark har Rigspolitichefen meldt at klatreparker kan genåbne, så længe de overholder regler om distance, hygiejne og gruppestørrelser.

- Sammen med instruktørerne har vi tænkt sagerne igennem, så alt kan gøres smidigt og sikkert for os alle, både gæster og ansatte. Vi har både lavet zoner, streger, skiltning og pile, og alt der ellers hører tidens nye vaner til for at gøre det lettere for os alle sammen, både i receptionen og ved banerne, siger Finn Gjersøe, der er direktør for klatre- og svævebaneparken.

- Der vil selvfølgelig være håndsprit, der hvor det behøves, og alt klatreudstyr afsprittes og rengøres både før og efter brug. Vi har også lavet en ny rutine, der gør, at alle instruktører kan hjælpe både før og under klatring med mindst mulig risiko.

Hvis man vil til top i træerne, kan man finde mere om hvordan på www.til-tops.dk