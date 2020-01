Direktør Jørgen Sloth er stolt af Roskilde Handelsskole, der for kort tid siden kunne fejre 150 års fødselsdag. (Foto: Tomas Skov)

På Roskilde Handelsskole undervises 2.000 om dagen

Roskilde Avis - 10. januar 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når vi er oppe i fulde omdrejninger, er her omkring 2.000 elever, studerende og kursister på en almindelig dag.

Sådan fortæller en stolt direktør Jørgen Sloth fra Roskilde Handelsskole, der er blandt landets største af sin slags og netop har fejret 150 års jubilæum.

- Vi er samtidig blandt regionens største gymnasier - med 40 gymnasieklasser. Hertil kommer desuden 20 EUD og EUX-klasser samt kursusaktivitet og involvering i flere nationale og internationale projekter, forklarer han.

Gennem de seneste år er 5-600 nye elever startet i august på Handelsgymnasiet (HHX), på de handelsrettede Erhvervsuddannelser (EUD) og den nye Erhvervsuddannelse med studentereksamen (EUX).

Et godt sted

- De mange elever og kursister gør skolen til et godt sted at være. De sikrer nemlig et grundlag for mange aktiviteter og for at vi kan tilbyde fag og fagkombinationer, som andre handelsskoler ikke kan.

- Hertil kommer, at vi kan skabe et godt studiemiljø i dagligdagen - og holde nogen gode elevfester, forklarer Jørgen Sloth.

- Når vi ser situationen på mange andre skoler, må vi understrege, at størrelsen faktisk betyder noget. Det giver nemlig vores skole en stærk økonomi, så undervisningen og de pædagogiske hjælpemidler er i orden.

Studiemiljø

Roskilde Handelsskole lægger vægt på et godt studiemiljø på et attraktivt undervisningssted, så eleverne er glade for at gå her.

- Det gælder både i det daglige, men også når der skal være fredagscafe, skolefester, sportsdage, stilles fodboldhold til landsturneringer, arrangeres studieture og forskellige andre interessante arrangementer.

- Et andet væsentligt forhold er, at der skal være gode og lige muligheder for alle. Der er derfor fokus på vejledning, særlig pædagogisk støtte til elever, der har sværere ved at følge med, ligesom skolen også kan tilbyde mentor-ordninger, hvis der er behov for hjælp og støtte ud over selve undervisningen.

- De årlige elevundersøgelser viser, at vi ligger som en af de allerbedste - hvis ikke den bedste - skole i regionen.

- Roskilde Handelsskole er godt sted at være - og derfor er det også er godt sted at lære, konkluderer Jørgen Sloth.