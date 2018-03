Overskud i regnskab bruges til manglende specialundervisning

Roskilde kommune har nu fundet de godt 4 millioner kroner, der i første omgang var blevet 'glemt' i budgettet for 2018 til undervisning for børn og voksne på specialområdet.

Dermed forbedres kommunens økonomi i 2018 med over 30 mio. kroner - og behovet for eventuelt at finde besparelser bliver tilsvarende mindre til sommer, når byrådet skal i gang med at lave næste års budget for 2019.