Se billedserie En sandsynlig placering er på det store loft i det gamle rådhus, hvor Byens Hus også holder til. Foto: Jan Partoft

Overjordisk besøgscenter ved siden af domkirken - opgiver løsning under Rådhuskælderens have

Roskilde Avis - 16. januar 2020 kl. 00:21

Arbejdsgruppen, der er i gang med at forberede et besøgscenter ved UNESCO-monumentet Roskilde Domkirke, har opgivet en løsning under Rådhuskælderens have. Det bliver i stedet overjordisk i en eksisterende bygning.

Placeringen under jorden ville blive alt for dyr og er næsten umulig at placere så tæt på den enestående seværdighed, viser en række undersøgelser plus samtaler med fonde og andre mulige donorer.

I stedet satser man nu på at indrette besøgscentret i en eksisterende bygning ved siden af domkirken.

Her er den store tomme tagetage i det tidligere Duebrødre Hospital, hvor Byens Hus nu også holder til, en nærliggende mulighed.

Kommunen ejer i forvejen bygningen, mens det vil være mere indviklet at rykke ind i en del af det gule palæ, som ejes af staten.

- Vi må tage denne konklusion til efterretning og i stedet finde den bedst mulige løsning i området. Det afgørende er at få et fungerende besøgscenter, som er meget vigtig for Roskildes videre udvikling, siger borgmester Tomas Breddam, før sagen skal behandles i Byrådets centrale Økonomiudvalg.

Turist-potentiale

Domkirken kom på UNESCO-listen over 'verdens kulturarv', fordi den er et enestående murstensbyggeri i gotisk stil, inspireret af de flotte franske katedraler.

Men indtil nu har Roskilde slet ikke fået nok ud af denne enestående seværdighed, ikke mindst fordi der mangler et informations-center, hvor de besøgende kan få langt mere at vide - før de kommer ind i selv kirkerummet, hvor der ofte foregår andre aktiviteter.

Når besøgscenteret bliver færdigt, ventes det at kunne tiltrække langt flere turister end i dag, hvilket også vil give en vigtig indsprøjtning til Roskildes handelsliv, især restauranter og caféer.

Glad restauratør

Restauratør Jeanette Dalsgaard i Rådhuskæderen er jublende glad. Hun var bange for at miste sin populære have, hvor nedgangen til det underjordiske anlæg skulle placeres.

- Nu tør jeg atter investere i udviklingen af min virksomhed, hvor vi ikke har turdet gøre så meget, mens vi ventede på en afgørelse om, hvad det blev til.

- Haven her ved restauranten, lige ved siden af domkirken, er jo en enestående grøn plet lige i centrum, hvor gæsterne er meget glade for at komme om sommeren. Nu kan vi bevare det, siger en meget tilfreds Jeanette Dalsgaard.

tk