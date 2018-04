Overfald i Klosterkælderen

En 43-årig mand fra Himmelev er tiltalt for at overfalde en mand og en kvinde, da de alle tre var på besøg i Klosterkælderen midt i Roskilde tilbage i 2017. Manden skal for retten på mandag. Tiltalen lyder på, at den 43-årige slog de to flere gange i ansigtet med knytnæve.