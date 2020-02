Otte maskerede mænd i indbrud

Otte maskerede mænd stak af med et spritnyt køleskab fra virksomheden BEC på Langebjergvænget i weekenden. Køleskabet var blevet leveret om fredagen, og det var åbenbart så attraktivt, at hele otte mænd rykkede ud for at stikke af med det. Om der er stjålet andet fra virksomheden, er der endnu intet overblik over. Hvordan mændene er kommet ind, har politiet indtil videre ikke kunnet finde frem.