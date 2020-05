Orienteringsklubben Roskilde har igen O-løb for familien hver lørdag. (Foto: Kenn Thomsen)

Orienteringsløb i skoven

O-Løb i Boserup Orienteringsklubben Roskilde er igen klar med orienteringsløb hver lørdag for hele familien. Det sker fra Boserupgaard i Boserup Skov fra klokken 13 til 13.30. Reglerne om afstand gælder stadig.

- Det gælder fortsat, at man skal holde afstand. Det er ikke noget problem, når man løber i skoven, men før start og i mål skal man fortsat vise hensyn til hinanden ved at holde afstand, siger Anders Laage Kragh, der er formand for Roskilde Orienteringsklub.