Ordblindeprisen vandrer videre

Roskilde Avis - 17. september 2020 kl. 00:07

Marie Wolter Bertelsen, som er daglig leder for ordblindeafdelingen på Hf og VUC Roskilde, fik i 2019 Ordblindeprisen for sit dedikerede arbejde med ordblinde og ordblindeundervisning, og fordi hun går til opgaverne med entusiasme og dagligt kæmper for at mennesker med ordblindhed mødes med værdighed og respekt.

Marie Wolter Bertelsen har været glad og beæret over prisen, der har stået i en montre i skolens Studiecenter, hvor alle har kunnet se den. Efter et år går prisen videre til en ny modtager. Kåringen sker i uge 40, og i den forbindelse har Ordblindeforeningens formand Maj Mortensen været på besøg hos VUC i Læderstræde for at hente den seks kilogram tunge pris.

- Marie Wolter Bertelsen har gjort et forbilledligt arbejde for de ordblinde på skolen og i Danmark gennem de seneste 15 år, og det er fuldt fortjent, at Marie fik prisen sidste år, sagde rektor på Hf og VUC Roskilde Dorthe Lundqvist.

Hvem der nu overtager prisen det næste år bliver først afsløret i uge 40.

- Vi er 3.000 medlemmer i Ordblindeforeningen og det er medlemmerne, som hvert år melder ind, hvem de synes, der fortjener at få prisen overrakt, fortæller Maj Mortensen.

- Vi udvælger de bedste forslag og sender det til afstemning blandt medlemmerne, der meget håber at arrangementet kan løbe af stablen i uge 40 trods COVID-19 forbehold.

Blandt tidligere modtagere af prisen er 3F, Vestas, Bubber, Sarah Blædel og Mathias Tesfaye.

Prisen har man et år og så går den videre.