Orange blomster - uden festival

Roskilde Avis - 03. juli 2020 kl. 03:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens roskildenserne i år må undvære Festivalen og dens store bidrag til byen, kan de som et lille plaster opleve et orange blomsterhav to steder.

I Vor Frue har elever fra Roskilde Tekniske Skole været med i et projekt ved den største indgang til Roskilde Festival, Indgang Øst. Samtidig er bedene på Stændertorvet ved Palæmuren er også blevet helt festivalorange.

I december sidste år var 32 anlægsgartnerelever i fuld sving på hjørnet af Poppelgårdsvej og Vor Frue Hovedgade. Ni store lindetræer er plantet langs den befærdede vej, som også er den største indgang til Roskilde Festival, Indgang Øst.

Pænere i Vor Frue

På et festivalens jævnlige møder med grundejerforeninger og lokalrådet i Vor Frue, var der ønske om, at Roskilde Festival skulle gøre noget ved busholdepladsen, som var et trist og bart syn, når man ankom til Vor Frue.

Derfor tog festivalen kontakt til Roskilde Tekniske Skole, som ejer selve arealet, og til Roskilde Kommune, som er vejmyndighed, for at undersøge mulighederne for i fællesskab at skabe noget mere spændende at se på.

Resultatet blev ni store lindetræer, som kommunen supplerede med en orange blomsterblanding, som nu står i fuldt flor.

Det orange torv

De smukke bede på Stændertorvet er også præget af festivalorange i farvesammensætningen af årets sommerblomster.

De orange blomsterplanter er sat sammen med mange græsser, herunder den store, rødbladede New Zealand Hør, Phormium og Rød Lampepudsergræs, Pennisetum Rubrum.

Som bagtæppe for plantningen vokser slyngplanten Susanne med det sorte øje, Thunbergia, på et let espallier.

Sorter

For de meget interesserede, kan man finde disse sorter i bedene:

Thunbergia Orange Beauty

Canna Tropicana

Phormium tenax Purpureum

Agastache aurantica

Amaranthus cruentus Hot Biscuits

Antirrhinum majus Rocket Bronze F 1, orange

Celosia argentea var. plumosa, orange

Cosmos atrosanguineus Eclipse

Heuchera Black Beauty

Heuchera Peach Flambé

Kniphofia uvaria Mango Popsicle

Nemesia hybr. Orange

Pennisetum advena Rubrum

Pennisetum glaucum Copper Prince

Pennisetum glaucum Purple Majesty

Pennisetum macrourum White Lancer

Tithonia rotundifolia 'Goldfinger'

Zinnia elegans Benary's Giant Orange

Zinnia x hybr. Profusion Orange