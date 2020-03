?Vintage by Foss? åbnede på Penselstrøget 44 lørdag 14. marts. Daniel Frank Foss får hjælp i brillebutikken af søsteren Pia Skjoldby Foss.

Optiker indtager Musicon

Daniel Frank Foss, der hidtil har drevet forretningen i hjemmet i Himmelev, er nu klar til at åbne egen butik.

Beliggenheden kunne næppe være meget bedre for en funky brillemager. Lørdag 14. marts holdt han reception med jazzband og DJ i sin nye butik på Containerstriben på Musicon i Roskildes nye smørhul mellem Mørk Kaffebar og Leo's Wok Café.

- Jeg ville være et sted, der er ungt - og her på Musicon er der et kæmpe potentiale. Samtidig er det bare nogle fede mennesker, der er herude omkring mig, siger optikeren.