Opsigtsvækkende oplæg på Roskilde Museum: Vikingetid er noget vrøvl

På det tidspunkt havde de nordiske lande tabt og tabt på slagmarkerne og var blevet reduceret til mindre stater i Nordeuropa, og der var brug for at trøste sig med en glorværdig fortid, hvor folkene fra Skandinavien satte deres præg på hele Europa.

Derfor tog nationalromantikerne det gamle ord og ændrede dets betydning. Fra at betyde 'sørøver' blev v-ordet i den nationale ånd ændret til at betyde skandinav.

Flygtede fra kongerne Når skandinaverne i et par århundreder kunne præge hele Europas historie, var forklaringen ikke at de var vikinger, mener Anders Lundt Hansen.

For 1.000 år siden, da hvor runesten blev rejst over stormænd, som krydsede havet i slanke langskibe, betød viking noget helt andet.

Anders Lundt Hansen historien om, hvordan det er handel, slægtsstridigheder og kongernes forsøg på at gribe fast om magten, der har drevet ekspansionen. Her var de tre årsager, der gav penge til ekspeditionerne, muligheder for at angribe splittede herskerslægter i naborigerne og en grund til at flygte væk fra Skandinavien, hvis man ragede uklar med de magttunge konger.