Opholdskravet fjernet - retssikkerheden genoprettet på dét punkt

Roskilde Avis - 04. marts 2020 kl. 14:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I februar sidste år skrev jeg om det opholdskrav, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indførte i a-kasselovgivningen fra 1. januar 2019. Udover de krav, som man i forvejen skal opfylde for at have dagpengeret fra sin a-kasse i forbindelse med ledighed, nemlig et års medlemskab i arbejdsløshedskassen og indkomstkravet, skulle man nu også have haft lovligt ophold i 5 år ud af 12 i et EØS/EU-land eller Schweiz. I år steg kravet til 6 år ud af 12, og i 2021 skulle det stige til 7 år ud af 12.

Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, at der således bliver lavet love for at ramme bestemte befolkningsgrupper (især flygtninge) og at der lovgives med tilbagevirkende kraft.

Frustrationer

Kravet førte til mange frustrationer. Vi havde meget forskellige reaktioner fra de af vores medlemmer i 3F Roskildeegnen, der blev ramt. Én sagde stille, da jeg vejledte ham om det, at han ville ikke skælde ud. "Danmark har gjort så meget godt for mig, så det er der bare ikke noget at gøre ved".

Enkelte har med god grund følt sig dårligt behandlet, fordi de i en periode har betalt til en forsikring, der så pludselig ikke var dækning for alligevel uden at kunne få deres penge igen.

Andre igen har været meget vrede, fordi vi har haft vanskeligt ved at få den krævede dokumentation fra deres hjemlande, og således har måttet standse udbetalingen af deres arbejdsløshedsdagpenge, til papirerne kom i orden.

I A-kasserne har der også været store frustrationer. Disse regler var umulige at administrere. Der er meget forskellige krav til dokumentation og registrering af ophold i de berørte lande.

Opholdskravet fjernet

Den nye regering og støtte partierne har nu fjernet opholdskravet fra 1. februar 2020.

Det hilser jeg med stor tilfredshed. Vi har i 3F Roskildeegnen forsøgt at få fat i dem, der i sin tid har meldt sig ud. Enkelte har meldt sig ind med tilbagevirkende kraft, og efterbetalt det krævede kontingent, så de nu er dækket ind af deres arbejdsløshedsforsikring. Andre har valgt at melde sig ind på ny og starte forfra på optjening af anciennitet.

Vi vejleder gerne om reglerne for at få genoprettet sit medlemskab - det kan man frem til den 31. juli 2020.

Retssikkerhed igen

Hvorfor nu så meget palaver om en så lille gruppe mennesker? Fordi et retssamfund kendes på, at loven er lige for alle.

Det krænker min retsbevidsthed, når man beslutter regler, der diskriminerer bestemte befolkningsgrupper. Især når det er så udsatte grupper, som dem man ramte med dette krav. Disse grupper har brug for støtte i en integrationsproces for at blive gode, aktive samfundsborgere. Det bliver man ikke ved at blive diskrimineret.

Det er en uskik at blande andre politikker ind i arbejdsmarkeds- og beskæftigelses politikken. Formålet med det arbejde, vi udfører i a-kasser /fagforeninger og jobcentre med de ledige er at sikre deres retmæssige ydelser og få dem i job eller uddannelse.

Så vi er i 3F Roskildeegnen glade for, at der nu igen er lighed for loven, i hvert fald på dette punkt!