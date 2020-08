Se billedserie Folkeparken og Byparken blev fredag 14. august ramt af et opholdsforbud frem til midnat. Forbuddet er indført for at forhindre at coronavirussen får frit spil i forbindelse med de unges traditionelle fredagsfest i parkerne. Denne fredag var den første efter skolernes og gymnasiernes sommerferie. Foto: Jan Partoft

Opholdsforbud i parkerne spredte festlighederne

Roskilde Avis - 18. august 2020 kl. 12:17 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet indførte fredag et 12-timers opholdsforbud i Byparken og Folkeparken, så det var forbudt at slå sig ned for at feste. Årsagen var bekymringer for smittespredning medf corona-virus, hvis for mange samlede sig og festede i forbindelse med skole- og studiestart.

Politiet var i hele perioden til stede med gående patruljer i de to parker, hvor omkring 50 folk, de lokale brugere af parken, blev vejledt om ikke at opholde sig på stedet, så de undgik at overtræde opholdsforbuddet. Flere gange var de forebyggende patruljer hurtigt henne ved de folk, der lagde an til at tage ophold med enten tæpper eller medbragt mad og drikke, så de ikke nåede at tage ophold.

De unge, der ville feste, havde fået budskabet om at parkerne var lukkede for fredagsfestlighederne. I stedet for blev festlighederne spredt til flere steder i byen.

- Vi holdt øje med, at der ikke samlede sig for mange i Ringen, Vigen og ved Himmelsøen, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Selv om der var flere større grupper der samlede sig, så holdt grupperne indbyrdes afstand til hinanden, så det blev vurderet at den øvre grænse på 100 ikke blev overtrådt.

Ind til videre ser det ud til, at forsamlingsforbuddet var en engangsforeteelse.

- Opholdsforbudet blev sat i værk i forbindelse men studiestarten, hvor vi af erfaring ved at der er mange som samles i parkerne om fredagen, siger Martin Bjerregaard.

- Men hvis vi får nys om, at festlighederne bare er udskudt til på fredag, så kan det godt være, at der igen kommer et forsamlingsforbud. Det vil vi vurdere, hvis det bliver aktuelt.