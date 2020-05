Roskilde har i en række år brugt flere penge, end der kom ind i kassen, og det skulle der rettes op på i 2020 - indtil coronaen kom. Foto: Jan Partoft

Opgør om Roskildes budget: Hvem har taget af kassen

Roskilde Avis - 28. maj 2020

Da Roskilde Byråd på sit første rigtige møde i tre måneder skulle diskutere kommunens økonomi og budgettet for næste år i 2021, der skal vedtaget inden oktober, blev det samtidig et politisk opgør om, hvem der egentlig har tømt kommmunens kasse for penge.

Venstres leder Jette Tjørnelund kritiserede skarpt det soicialdemokratiske regeringsparti og venstrefløjen for at have bragt en velstående kommune med store skatteindtægter i en økonomisk pine, så der ikke længere er økonomisk frihed til at tage forskellige nødvendige initiativer.

Hun blev imødegået af bl.a. S-ordfører Gitte Kronbak, der henviste til, at V selv havde været med i de fleste at de budget-forlig, der har styret kommunens økonomi i de senere år.

For dyr i drift

Den konservative Lars Lindskov, der bortset fra 2020 har været med i alle budgetterne, så problemet et andet sted:

- Kommunen er for dyr i drift, og man investerer alt for lidt i nødvendige nye anlæg, mente han.

Gennem de seneste år, har økonomien været så god blandt Roskildes borgere, at kommunens skatteindtægter er vokset med 500 millioner. De penge er soldet væk, bl.a. fordi det røde flertal ikke vil være med til at konkurrence-udsætte, så opgaverne bliver løst bedre og billigere, lød det.

Lars Lindskov afviste samtidig kategorisk, at den kommende svømmehal skulle være skyld i alle problemerne, selv om den måske ender med at blive 80 mio. dyrere end først beregnet.

- Det er jo kun en udgift én gang, mens overforbruget i vores drift er et tilbagevendende problem år efter år.

Genopretning I gang Merete Dea Larsen (DF), der for første gang i flere år er med i årets budget for 2020, angreb kritikerne for at være useriøse.

- I har været med i flere budgetter, der hev flere penge ud af kommunens kasse. Nu er der for første gang i en række år budgetteret med overskud og flere penge i kassen - ind til coronaen kom og ændrede alle forudsætningerne.

Den radikale Jeppe Trolle kaldte ligeledes kritikerne useriøse:

- For første gang i lang tid, var Roskildes økonomi i de første måneder af 2020 i klar bedring. Nu kom corona-økonoien så og ødelagde denne fremgang, men det er der jo ingen, som kan gøre for, mente han.

Både Jette Tjørnelund (V) og Gitte Kronbak (S) konkluderede dog, at nu er situationen så alvorlig, at partierne må finde sammen om en fælles opretningsplan i næste års budget.

Henrik Stougaard (El.) mente, at de øvige partier så alt for negativt på situationen. Han ønskede at få fjernet en automatisk effektiviserings-gevinst på 25 mio. i næste års budget, fordi det efter hans mening var ensbetydende med ekstra besparelser, men det blev afvist.

