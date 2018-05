Diskussionen om kontanthjælp og ekstra kommunale småjob kom vidt omkring på rådhuset, hvor byrådssalen er indrettet i den gamle amtsgård.

Opgør i byrådet om småjob for at holde på kontanthjælpen

Roskilde Avis - 31. maj 2018 kl. 00:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et længere opgør besluttede et stort flertal i Roskilde Byråd onsdag aften at oprette en række småjob i korte perioder. så borgere på kontanthjælp ikke risikerer også at miste en del af den, når de nu kan opfylde kravet om at arbejde i 225 timer.

Kommunens indsats vil koste 1 mio., som allerede er afsat i budgetforliget for 2018 til en særlig indsats på dette område. I alt rækker pengene til 25 småjob, og Materielgården kan tage 6-8 ekstra folk ad gangen.

Beslutningen i byrådet på dette møde var en forlængelse af en tidligere afgørelse, hvor et flertal afviste et forslag fra SF's Tina Boel om at sende et brev til beskæftigelsesministeren for at protestere imod, at kontanthjælpsloftet skaber flere fattige. I stedet fik Gitte Kronbak (S) vedtaget et andet forslag, om at kommunen skal prøve at hjælpe nogle af disse udsatte folk ved at få dem tilbage til at arbejde.

Men før det kom så langt, var diskussionen vidt omkring denne aften i Roskilde Byråd. F.eks. var der stor uenighed om, hvorvidt en kommune på denne måde skal prøve at afbøde virkninger af beslutninger fra regeringen og et flertal i Folketinget - eller den bare skal rette ind.

Kunstige job

Gitte Simoni (DF) lagde ud med en kraftig kritik af forslaget:

- Kommunen laver kunstige job, for der er ikke brug for flere folk på Materielgården, har jeg fået oplyst.

- På den måde hjælper man bare ledige til at kunne blive på kontanthjælp. Det ville være langt bedre, hvis Jobcentret og andre fik gjort de private arbejdsgivere opmærksom på denne mulighed med korte småjob, der så kan blive til permanente og rigtige arbejdspladser, argumenterede hun.

Gitte Kronbæk (S) forklarede, at nye kommunale job på Materielgården var en ekstra indsats for at kunne hjælpe nogle flere folk og familier fra ekstrem fattigdom med alle de problemer, det giver f.eks. for børnene.

Flere i arbejde

Bent Jørgensen (V), der er formand for Beskæftigelsesudvalget, støttede forslage, fordi det er en del af budgetforliget, som partiet er med i.

- Jeg mener, det kan være en vej væk fra ledighed for nogle af disse mennesker, og alene derfor er det værd at prøve.

Susanne Lysholm (El) holdt fast i den principielle kritik af, at kontanthjælpen er blevet forringet, hvilket nu rammer hårdt for psykisk syge og andre, der er ledige i længere tid.

- Så længe det ikke bliver ordnet, er der kun tale om 'lappeløsninger'. Men når de kan hjælpe nogle mennesker, støtter vi selvfølgelig også det, forklarede hun.

Tina Boel (SF) så denne beslutning om at oprette småjob som et resultat af sit tidligere forslag om at sende brev til beskæftigelses-ministeren, der var blevet stemt ned af flertallet.

Meget lapperi

Den radikale Jeppe Trolle mente, det sker alt for tit, at kommunerne må ind og redde situationen efter tossede beslutninger i Folketinget.

- Hele ideen bag denne lov om kontanthjælpsloft, om at man kan 'straffe folk i arbejde', er jo skrupskør. Derfor er vi glade for nu at gøre noget for at hjælpe nogle af de ramte i Roskilde.

De Konservatives Lars Lindskov mente, det var helt rimeligt, at kommunen gør sin del for at hjælpe de ledige i gang - når de private arbejdsgivere ikke kan klare at tage dem alle.

Kontanthjælp og opsvinget

Bent Jørgensen (V) kunne dog ikke dy sig for en bemærkning om, at 'kontanthjælps-loftet' faktisk har virket:

- Siden det blev indført er næsten 50.000 mennesker færre på overførselsindkomst, og derfor støtter vi da også denne beslutning fra regering og Folketing.

Daniel Prehn (S) svarede, at det ikke var kontanthjælpsloftet, men snarere det økonomiske opsving med flere i arbejde, der havde hjulpet på situationen.

