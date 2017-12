Se billedserie I spillet Trivia Town dyster spillerne mod tilfældige eller venner i paratviden.

Opfandt milliarddyrt program til Nets: Nu udvikler han quizz-app til hele verden

Roskilde Avis - 24. december 2017 kl. 00:49 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et lille kontor i udkanten af Roskilde sidder it-eksperterne Rasmus Kastel Jensen og Jon Wichmann. De har i det seneste år haft travlt med at udvikle app-spillet Trivia Town, som er en quizz, man kan dyste i sammen med venner familie og folk ude i verden.

I øjeblikket er spillet vældig populært i Indien, hvor flere og flere dyster mod hinanden. Men flere og flere danskere melder sig også under trivia-fanerne.

Det er Jon Wichmann, der har fået ideen til spillet, fordi han blev så irriteret over at blive bombarderet med reklamer, når han spiller på sine apps.

Desuden tog han udfordringen op med at udvikle et nyt spil, fordi han var misundelig over ikke at have opfundet Wordfeud. Hvis opfinder får 5 millioner kroner ind på sin konto hver eneste dag.

- Vi elsker quizzer og brætspil, fordi alle kan være med, derfor har vi valgt at udvikle videre på ideen.

I øjeblikket bruger Rasmus al sin tid på at udvikle spillet, mens Jon har travlt med at tjekke nogle af de 300 -500 spørgsmål til quizzen, som brugere sender ind til ham hver eneste dag.

Spillere, der enten spiller gratis eller som køber sig en spilleperiode, hvor de gamer løs et bestemt tidsrum.

- Man bliver tævet igennem i paratviden, men fordelen er, at ikke så øvede har større fordele end de garvede spillere. Derfor kommer man til at spille på samme niveau, siger Jon.

Udviklede til Nets

Jon Wichmann er vant til at udvikle smarte fiduser til nettet, som han sælger til andre.

En af de meget indbringende ideer blev solgt til Nets for milliarder, men først efter han havde solgt sin egen andel.

Efterfølgende var han med til at udvikle et program, e-smiley, som gør det lettere for fødevarevirksomheder at score glade smileyer.

Det var i denne virksomhed, han mødte Rasmus Kastel Jensen, som er partner i den nye virksomhed sammen med Jon og Mikkel Rostved.

Gør gammel ide bedre

Jon Wichmann har i det meste af sit liv levet af at udvikle ideer, starte virksomheder og sælge sin part igen, når den har vokset sig større.

Han forklarer, at han elsker livet som selvstændig, fordi han ikke synes om tanken om en chef.

- Hvis jeg går en ekstra meter for virksomheden, så er det da surt, at det ikke er mig, der tjener pengene, forklarer han.

Opfinderen synes ikke, det er specielt svært at finde på ideer.

Det drejer sig enten om at se på, hvad der mangler eller at gøre en gammel ide bedre ved at dreje den lidt.

Og det er præcis sådan de har gjort med spillet Trivia Town.

