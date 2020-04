Onanist med sixpence forskrækkede yngre kvinde

En 27-årig kvinde fra Amager blev forskrækket, da hun mødte en mand, der onanerede tirsdag eftermiddag i Hyrdehøjskoven i Roskilde.

Manden stod ikke langt fra den sti, hvor hun gik, samtidig med at han åbenlyst onanerede, medens hans bukser var trukket ned under knæene.

En patrulje kørte til området for at lede efter manden, som blev beskrevet som mellem 35 og 40 år, lys i huden, iført six-pence, kort jakke og cowboybukser.

Den mistænkte blev dog ikke fundet i området, og politiet vil derfor gerne i kontakt med personer, der måske har set manden i området, eller som har oplysninger om hans identitet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.