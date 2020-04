Onanist i gul varebil

En 12-årig pige fra Viby blev onsdag formiddag ved 10.30-tiden skræmt af en bilist, der stoppede op. mens hun gik på Bodsbjerggårdsvej. Bilisten benyttede sit stop foran pige til at åbne sine bukser og gå i gang med at onanere. Pigen skyndte sig væk. Da hun kom hjem fortalte hun sin mor om hændelsen.

Politiet har fået at vide, at bilisten kørte i en gul varebil med rød skrift. Pigen så igen bilen ved Vibyvejen, her gestikulerede bilisten til pigen, inden bilen drejede ned ad Dalen.