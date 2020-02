Ørnekig i Jyllinge

Med lidt held og velvilje fra en havørn, er der gode muligheder for at få eg god naturoplevelse på Jyllinge Havn søndag 23. februar. Her holder Dansk Ornitologisk Forening Ørnens Dag fra klokken 10 til 14. Her står kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter. Det er gratis at være med.