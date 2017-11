Se billedserie Økonomikadetterne fra Katedralskolen er blevet undervist i foredragssalen hos Danske Bank.

Send til din ven. X Artiklen: Økonomikadetter uddannet: De hjælper andre unge med pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økonomikadetter uddannet: De hjælper andre unge med pengene

Roskilde Avis - 19. november 2017 kl. 00:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge er bedst til at forklare og hjælpe andre unge til at få overblik over økonomien, så man kan få pengene til at slå til.

Sådan er tankegangen bag den efteruddannelse til 'økonomi-kadetter', som Danske Bank på Stændertorvet har gennemført med nyslåede studenter fra Roskilde Katedralskolen, der nu er blevet klædt på til at kunne undervise elever i 8. klasse rundt om i kommunens skoler.

Kurset til at blive 'økonomi-kadetter' er gennemført af Steffen Karlsen og Nicki Meisner hos Danske Bank. De er begge 25 år og tidligere gymnasie-elever, så de stadig kan huse, hvordan det var.

- Som bank har vi taget det her initiativ, fordi alt for mange unge ved forfærdeligt lidt om økonomi. Derfor får de meget svært ved at klare sig selv, når de skal flytte hjemmefra og pludselig står alene med betalinger og forpligtelser. De skal have hjælp, før tallene går i minus, og de måske ender som dårlige betalere hos RKI, forklarer direktør Torben Stevold hos Danske Bank.

Lærer om lån

20-årige Thea Sofie Terp Søndergaard blev færdig på Roskilde Katedralskole i sommer og har selv oplevet, hvor svært det kan være at tale om økonomi:

- Generelt er det et svært emne for både mig og mine venner. Jeg kendte f.eks. ikke forskel på udtryk som lån eller kassekredit.

- Mange unge har ikke for mange penge til alt, hvad man skal betale. Så det er vigtigt at få forklaret, hvordan man skal prioritere, hvis pengene skal slå til.

19-årige Oliver Hellum er tilfreds med, at han nu ved mere om forskellige typer lån, før han skal i gang med at studere:

- Jeg vidste ikke, det kan være mere smart at tage SU-lån. Nu har vi også lært om at lægge et budget for at få pengene til at slå til, og det kan jeg bruge i fremtiden.

css