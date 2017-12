West Highland Terrier lying down amid confetti and a black and gold Happy New Year hat.

Nytårsfest for hunde

- Nytårsfejring betyder fest og farver for de fleste, men for mange kæledyr betyder det desværre også, at de ligger under sofaen og hyperventilerer, ryster og piber af angst på grund af det ellers så smukke fyrværkeri udenfor. Alle kæledyr fortjener dog at have mulighed for at skyde det nye år ind på en god måde. Derfor inviterer vi til nytårsfejring i kæledyrshøjde, forklarer Maxi Zoo i Roskilde.