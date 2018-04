Janne Skou og Scarlett Zeman åbner yogastudio midt i byen fredag 4. maj.

Nyt yogastudio åbner i Hersegade

Roskilde Avis - 30. april 2018

Fredag 4. maj kl. 16-18 er der åbningsreception i Roskildes nye Astanga Yoga Studio, som åbner på første sal i Hersegade 22. Indgangen ligger i Grønnegade 19.

Alle interesserede er velkomne til at besøge de 145 kvadratmeter, som er indrettet med en lounge, træningssalen - en såkaldt yogashala - og omklædningsområde.

Ejerne af Astanga Yoga Studio er Scarlett Zeman og Janne Skou, som begge selv brænder for Astanga Yoga.

De to ejere praktiserer selv Astanga yoga flere gange om ugen, og prioriterer at tage på alle de workshops og konferencer de kan, for at få mere inspiration.

Yogaens verden

Med åbningen af yogastudioet vil de give Roskilde muligheden for at opdage yogaens verden og inspirere til et sundere liv med fokus på krop og sind.

- AYS er et studio, hvor alle er velkomne uanset kendskab til yoga eller ej, om du er mand eller kvinde, barn eller voksen - smidig eller usmidig. AYS er for alle, uanset form og størrelse. Jeg ser yoga som et helle, hvor man kan få en pause fra hverdagens pligter, siger Scarlett Zemann.

- Vi tilbyder et bredt og fleksibelt udbrud af yoga, fra den meditative, bløde og genopbyggende yogaform til den mere dynamiske, styrkende og sveddryppende yoga, supplerer Janne Skou.

Ro med i hverdagen

- Vi lægger vægt på, at det ikke er smart yogatøj eller vilde yogastillinger, der imponerer, men en praksis hvor du som udøver oplever en indre ro og styrke, som du kan tage med dig ud i hverdagen, siger de to ejere af yogastudioet.