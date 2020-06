Nyt uheld i farlig rundkørsel

Rundkørslen, der forbinder Helligkorsvej, Møllehusvej og Fælledvej, var igen skueplads for et uheld, hvor en cyklist blev ramt af en bil. Denne gang skete det mandag morgen.

Cyklisten en 58-årig kvinde fra Roskilde var kommet fra den nordlige del af Møllehusvej og skulle videre ad den sydlige del af Møllehusvej. Men da hun passerede rundkørslens ben, hvor Helligkorsvejs vestlige del støder til, blev hun ramt af en bil, der kørte ind i rundkørslen. Kvinden væltede og efterfølgende blev hun kørt i ambulance til skadstuen i Køge. Her kunne man konstatere, at kvinden var sluppet fra uheldet med knubs.

Bilisten en 41-årig mand kan forvente at høre mere fra politiet, da han er mistænkt for ikke at have holdt sin vigepligt, da han kørte ind i rundkørslen, hvor han overså kvinden på cyklen.