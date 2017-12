Nyt stadion skal have plads til 10.000

Projektet med det nye stadion i Rådmandshaven er nu ændret, så der også kommer en fjerde tribune bag det østlige mål. Så kommer den samlede tilskuer-kapacitet op på 10.000.

Roskilde Avis - 08. december 2017 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes nye stadion i Rådmandshaven udvides nu, så det får plads til 10.000 tilskuere under overdækkede tribuner på alle fire sider af banen. Det sker for at skabe mindre støj i forhold til naboerne, f.eks. i bebyggelsen Blegdammen.

I det første projekt var der kun plads til 8.000 tilskuere med tribuner på tre sider - og åbent i den østlige ende ind mod det gamle fjernvarmeværk.

Den sidste tribune koster så meget, at ideen om underjordisk parkering opgives. I stedet skal der så være parkering på den ene af de to træningsbaner med græs syd for Rådmandshaven.

For at fodboldklubben RB 06 ikke skal miste træningstid bliver den tilbageværende bane så ændret til kunststof med lys. Så kan den bruges i langt flere timer i døgnet og hele året rundt.

FC Roskilde skal i fremtiden træne inde på opvisningsbanen, der bliver en hybrid-belægning mellem græs og kunststof, som kan holde til mere. Underlaget leveres af det lokale firma Trifolium, der er verdensmestre indenfor sportsgræs i topklasse.

Erhvervslokaler

Men det er fortsat meningen at vende banen en kvart omgang, så der bliver plads til to store tribuner ved langsiderne ud mod Rådmandshaven og ind mod Kildegården. Her skal være lokaler til hotel, ungdomsboliger, restauranter, sportsklinikker og andre private virksomheder, og indtægten fra disse lokaler skal i virkeligheden betale for hele stadion-byggeriet.

De private investorer og bygherrer står for opførelsen af det nye stadion, mens kommunen så stiller grunden gratis til rådighed og fortsat har ejendomsretten til anlægget.

Lyddæmpning er meget vigtig for det nye anlæg, hvis det også skal kunne bruges til koncerter eller andre arrangementer. På den måde får stadion en bedre økonomi, end hvis det kun skal bruges til fodbold og anden sport.

Ny forhøring

Fredag formiddag oplyste borgmester Joy Mogensen, at stadion-projektet nu skal i en ny såkaldt 'forhøring' i løbet af januar.

- I forhold til det første projekt er der ændret så meget, at vi igen skal høre borgernes mening. Først derefter kan der udarbejdes en egentlig lokalplan, som også skal til offentlig debat, forklarer hun.

