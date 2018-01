Nyt stadion i 2021- FCR må spille på midlertidig bane

I januar foregår nu en såkaldt 'forhøring', hvor alle interesserede igen har lejlighed til at komme med kommentarer, efter at projektet er ændret kraftigt i forhold til det første oplæg. Først og fremmest med en fjerde tribune mod øst ved Ringstedgade samt ekstra p-pladser på en af de nuværende græsbaner syd for Rådmandshaven og den nuværende idrætspark.

Midlertidig bane

Byggeriet af det kommende stadion vil vare i ca. to år, og i mellemtiden skal FC Roskildes divisionshold også have et sted at spille. For at undgå en flytning til Køge eller måske et endnu værre sted, anlægges først en ny kunststofbane syd for Rådmandshaven med midlertidige tribuner.