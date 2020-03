Nyt p-hus på vej

Et nyt parkeringshus er på vej til en af Roskildes nyere bydele, nemlig Musicon. Et hus, der skal bygges i blandt andet genbrugsbeton og -stål.

Det er det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel, der sammen med entreprenørkoncernen MT Højgaard har vundet opgaven med at opføre parkeringshuset.

Og helt i tråd med udviklingen af området, bliver det et byggeri, hvor bæredygtighed og plads til sport og kreativitet er prioriteret højt.

Hyldest til Musicon

Hovedidéen har været at skabe et enkelt og overskueligt parkeringshus, hvor ankomsten mod syd sætter en stemning i bevægelse og bidrager til at forstærke den indre forståelse, siger sagsarkitekt Lars Rath fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel.