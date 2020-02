Den gamle rektorbolig til katedralskolen midt på Domkirkepladsen er mere velegnet til et kommende UNESCO-besøgscenter end loftet over Byens Hus, mener flere forslagsstillere.

Nyt forslag på vej: UNESCO-center i gammel rektorbolig

Flere har uafhængigt af hinanden henvendt sig til Roskilde Avis og foreslår i stedet at bruge den gamle rektorbolig, der oprindelig hørte til Roskilde Katedralskole, som tidligere lå her ved Domkirkepladsen - tæt på katedralen.

Et helt nyt forslag er nu på vej om placeringen af et kommende UNESCO-besøgscenter, efter at bestyrelsen har måttet opgive ideen om et underjordisk anlæg og i stedet forbereder sig på at indrette det på loftet over Byens Hus.

